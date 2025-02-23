Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı tamamlandı.

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantı, saat 17.46’da başlayıp, 18.01’de sona erdi.

MYK'DA KALANLAR VE GELENLER

Merkez Yönetim Kurulu'nda bazı görevlerde değişiklikler yapıldı.

Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, görevlerine devam edecek.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür Politikaları Başkanı olarak görevlendirildi.

Kürşad Zorlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMALAR

Parti genel merkezinde MKYK üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından, parti sözcüsü Ömer Çelik basına açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız bugün MKYK toplantısı gerçekleştiğinde saha mahallelerimizden baktığımızda ve aşağıdan yukarıya kadar bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.



Bir demokrasi şöleni olması için büyük bir irade koydular. Ortaya çıkan tablo gösterdi ki AK Parti ve Cumhur İttifaki bölgemizdeki konuları ele alırken gücünü milletinden almaktadır. Bu fedakarlık ve adanmışlık için teşekkür ediyoruz.



Bu süreçte bir kez daha gördük ki vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi hiç bitmeden devam edecektir ve önümüzdeki süreçte de devam edecektir.



Sayın Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.