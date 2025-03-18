İftar programında konuşan Başkan Toptaş, Ramazan ayının birlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. İftar sofrası, manevi bir atmosfer içinde gerçekleşirken, teşkilat üyeleri arasında samimi ve dostane sohbetler yaşandı.

3 Kademe Başkanları ise Yaptıkları konuşmada Onikişubat için dur durak bilmeden çalışacaklarının mesajını paylaştı.

Programın ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel teşkilat üyeleri bir araya gelerek çay sohbeti gerçekleştirdiler.