AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla tamamlandı. Şölen havasında geçen kongrede, parti üyeleri yoğun bir katılım sergiledi.

Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, parti teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede yapılan devir teslim töreniyle, önceki dönem Onikişubat Gençlik Kolları, şimdi ise il gençlik kolları Başkanlığı görevini üstlenen Furkan Ünaldı görevi Mehmet Onur Gürbüz’e devretti. Yeni başkan Gürbüz, hizmet bayrağını devralmaktan duyduğu onuru dile getirirken, AK Parti’nin vizyonu ve gençlik kollarının önemine vurgu yaptı.

Yoğun ilgi gören etkinlik, katılımcıların birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu.