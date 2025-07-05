AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Teşkilat Akademisi Eğitim Programı” kapsamında, “Bu Senin Hikayen!” mottosuyla kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde teşkilat üyelerinin ve vatandaşların büyük ilgisiyle gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını İl Başkanı Av. M. Burak Gül yaptı.

Eğitim programına, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Gazeteci Yazar Ferhat Murat, Gazeteci Yazar Ersin Çelik, Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer ve Polis Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Dursun konuşmacı olarak katıldı.

Eğitimlerde teşkilat bilinci, siyasi iletişim ve medya, motivasyon, kişisel gelişim gibi çeşitli konular ele alındı.