Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, 6 Şubat'taki merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan 95 belediyenin başkanı katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, depremin yaralarını sarmak amacıyla var güçleriyle çalışmalara devam etiklerini söyledi.

Yılmaz, depremin hemen ardından 808 AK Partili belediyenin vakit kaybetmeden deprem bölgesine koştuğunu dile getirdi.

