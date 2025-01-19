Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat ve Andırın ilçeleri arasında alternatif ulaşım sağlayan Karasu Grup Yolu'nda iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Karasu Grup Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen heyet, bölgede yapılan yatırımları değerlendirdi. İncelemelere, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ve parti teşkilatı katıldı.

Stabilize olan Karasu Grup Yolu’nun modernize edilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Toplamda 20 kilometrelik arterde genişletme ve asfalt öncesi zemin hazırlıkları devam ediyor.