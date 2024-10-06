AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın da yer aldığı ziyarette heyet, İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi’den 55 bin metrekare kapalı alana sahip ve 400 yatak kapasiteli hastanenin inşasına ilişkin son bilgileri aldı.

Merkez Acil Durum Hastanesi inşaat alanında gerçekleştirilen incelemelerin ardından Milletvekili Kirişci Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu