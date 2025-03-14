Ziyaretler kapsamında başkan gül ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş Tabip Odasında Başkan Tiyekli ve yönetimiyle bir araya geldi.

Burada kent sağlığı, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunularak daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş için hep birlikte çalışacaklarını ifade ettiler.

Ziyaretler sonunda açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli bu özel günde kendilerini unutmayan Ak Parti teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül ise birlik ve beraberlik içerisinde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Kahramanmaraş’ın daha iyi koşullara geleceğini ifade ederek 14 Mart tıp bayramını kutladı.