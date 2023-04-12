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AK Parti'nin Seçim Şarkısı Söyle Yayınlandı
Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla başlayan "AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı" öncesi AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday olan sanatçı Yücel Arzen'in bestelediği 'Söyle' seçim şarkısı yayınlandı.
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