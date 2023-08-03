Kahramanmaraş İTÜ mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz’ın davetleri ile Depremin merkez üssündeki son durumu yerinde görmek ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Kahramanmaraş’a gelen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Ve Bölüm Dekanları, Başkonuş Yaylası’nda İTÜ mezunları ile bir araya geldi.

Akademisyenler Programda Kahramanmaraş üzerinde önemli bilgileri katılımcılar ile paylaştı.

Program sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan katılımcılar, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz’da çok verimli ve ihtitaç duyulan bir program olduğunu söyledi.