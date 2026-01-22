Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, hem vatandaşların bütçesini hem de sektör temsilcilerini yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Son dönemde art arda gelen zamların ardından motorin grubunda yeni bir fiyat artışının daha gündemde olduğu belirtildi.

Akaryakıt perakende sektöründe faaliyet gösteren Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç, Aksu Haber’e yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 liralık zam yapıldığını hatırlattı. Koç, bu geceden itibaren motorine 1 lira 45 kuruşluk yeni bir artış beklendiğini ifade etti.

Söz konusu artışların yalnızca araç sahiplerini değil, doğrudan sektörün kendisini de zorladığını belirten Koç, artan maliyetlerin akaryakıt istasyonlarını ciddi anlamda etkilediğini dile getirdi. Koç, “Maalesef gelen zamlar bizim de maliyetlerimizi artırıyor. Akaryakıt sektöründe dışa bağımlı olmamız, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oluyor” dedi.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki süreçte uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki seyrin belirleyici olacağını belirtirken, vatandaşlar ise yeni zam beklentileri karşısında akaryakıt fiyatlarının ne zaman dengeleneceğini merak ediyor.