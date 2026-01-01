Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.
Benzin ve Motorinde ÖTV Artışı
Yayımlanan karara göre benzin ve motorinde maktu ÖTV oranı yüzde 6,95 oranında artırıldı.
Bu artışla birlikte;
-
Benzinde 1,16 TL
-
Motorinde 1,08 TL
ÖTV zammı uygulanmış oldu.
Akaryakıtta Yeni ÖTV Tutarları
Düzenleme öncesinde;
-
Benzinde 13,86 TL,
-
Motorinde 12,99 TL,
-
LPG’de 10,64 TL
olarak uygulanan ÖTV tutarları, yeni kararla birlikte şu şekilde güncellendi:
-
Benzin: 14,82 TL
-
Motorin: 13,90 TL
-
LPG: 11,38 TL
İstanbul’da Akaryakıt Fiyatları 54 TL’yi Aştı
ÖTV artışının ardından İstanbul’da akaryakıt fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı.
İstanbul Avrupa Yakası:
-
Benzin: 51,87 TL → 53,19 TL
-
Motorin: 53,27 TL → 54,68 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
-
Benzin: 51,70 TL → 53,02 TL
-
Motorin: 53,10 TL → 54,51 TL
Ankara ve İzmir’de Güncel Akaryakıt Fiyatları
Ankara:
-
Benzin: 52,73 TL → 54,05 TL
-
Motorin: 54,28 TL → 55,69 TL
İzmir:
-
Benzin: 53,06 TL → 54,38 TL
-
Motorin: 54,62 TL → 56,03 TL
Yapılan son düzenleme ile birlikte motorin fiyatları birçok ilde 55 lira bandının üzerine çıktı.