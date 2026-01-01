TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, ünlü isimlerin canlı performansına sahne oldu.

Bu yıl jüri kadrosunda müzik ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri yer aldı. Hadise ve Murat Boz jüri koltuğundaki yerlerini korurken, onlara oyuncu ve senarist Gupse Özay ile başarılı komedyen Giray Altınok eşlik etti.

Yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler performanslarıyla sahneye çıktı:

Ava Yaman – “O Benim Dünyam” / “I Need A Hero”

Burak Yörük – “Yarim Yarim” (Volkan Konak)

Cihan Ünal – “New York New York” (Frank Sinatra)

Rabia Soytürk – “Aldatıldık” (Sezen Aksu)

Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Düet) – “Palavra Palavra”

Toprak Razgatlıoğlu – “Çatma Yarım” (Reynmen)

Feyza Civelek - "Kızılcıklar Oldu mu?"

Mina- Yade- Beren - "Delisin"

Performansların ardından sıra alınan puanların açıklanmasına ve şampiyonun belli olmasına geldi.

O Ses Türkiye jürileri arasından 6. 9 puanla sonuncu Giray Altınok olurken 6. 8 puanla Murat Boz üçüncü, 7. 1 puanla ile Hadise ikinci ve 7. 3 puanla Gupse Özay birinci oldu.

Böylece gecenin şampiyonu Gupse Özay olmuş oldu.