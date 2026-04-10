Ateşkes Sonrası Petrol Fiyatları Geriledi
Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD-İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesle birlikte sert düşüş yaşadı.
Özellikle Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisi, petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatların geri çekilmesine neden oldu.
Motorin ve Benzinde Büyük İndirim
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da önemli bir gerileme yaşandı:
- Motorin: 12,94 TL indirim
- Benzin: 1,09 TL indirim
Bu gelişme, özellikle son dönemde yüksek maliyetlerden etkilenen sürücüler için rahatlatıcı oldu.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
📍 İstanbul
- Benzin: 62,01 TL
- Motorin: 72,35 TL
- LPG: 34,99 TL
📍 Ankara
- Benzin: 63,13 TL
- Motorin: 73,48 TL
- LPG: 34,87 TL
📍 İzmir
- Benzin: 63,41 TL
- Motorin: 73,76 TL
- LPG: 34,79 TL
Motorin 72 TL Seviyelerine Geriledi
Yapılan indirimle birlikte motorin fiyatları yeniden 72 TL bandına kadar düştü.
Benzin fiyatlarında da benzer şekilde aşağı yönlü hareket dikkat çekti.
Petrol Fiyatları Neden Düştü?
- 28 Şubat’ta başlayan gerilim petrolü 75 dolardan 115 dolara kadar yükseltti
- Ateşkes sonrası arz endişesi azaldı
- Hürmüz Boğazı’nın açılması beklentisi piyasayı rahatlattı
Eşel Mobil Sistemi Nasıl Etkiledi?
Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi, akaryakıt zamlarının büyük kısmını ÖTV üzerinden karşılayarak fiyat artışlarını sınırladı.
- Zamların yaklaşık %75’i ÖTV’den karşılandı
- Özellikle benzinde fiyat artışları frenlendi
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları:
- Uluslararası petrol fiyatları
- Dolar kuru
- ÖTV ve EPDK payı
gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanıyor.