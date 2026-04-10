Ateşkes Sonrası Petrol Fiyatları Geriledi

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD-İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesle birlikte sert düşüş yaşadı.

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisi, petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatların geri çekilmesine neden oldu.

Motorin ve Benzinde Büyük İndirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da önemli bir gerileme yaşandı:

Motorin: 12,94 TL indirim

12,94 TL indirim Benzin: 1,09 TL indirim

Bu gelişme, özellikle son dönemde yüksek maliyetlerden etkilenen sürücüler için rahatlatıcı oldu.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

📍 İstanbul

Benzin: 62,01 TL

Motorin: 72,35 TL

LPG: 34,99 TL

📍 Ankara

Benzin: 63,13 TL

Motorin: 73,48 TL

LPG: 34,87 TL

📍 İzmir

Benzin: 63,41 TL

Motorin: 73,76 TL

LPG: 34,79 TL

Motorin 72 TL Seviyelerine Geriledi

Yapılan indirimle birlikte motorin fiyatları yeniden 72 TL bandına kadar düştü.

Benzin fiyatlarında da benzer şekilde aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Petrol Fiyatları Neden Düştü?

28 Şubat’ta başlayan gerilim petrolü 75 dolardan 115 dolara kadar yükseltti

Ateşkes sonrası arz endişesi azaldı

Hürmüz Boğazı’nın açılması beklentisi piyasayı rahatlattı

Eşel Mobil Sistemi Nasıl Etkiledi?

Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi, akaryakıt zamlarının büyük kısmını ÖTV üzerinden karşılayarak fiyat artışlarını sınırladı.

Zamların yaklaşık %75’i ÖTV’den karşılandı

Özellikle benzinde fiyat artışları frenlendi

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları:

Uluslararası petrol fiyatları

Dolar kuru

ÖTV ve EPDK payı

gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanıyor.