Dünyaca ünlü gözlük markalarının yer aldığı Akben optik, kaliteli ve şık tasarımlarıyla optik gözlüklerden, güneş gözlüklerine geniş ürün yelpazesiyle vatandaşların hizmetine açıldı.

Kentin yeni markası olma yolunda ilk adımlarını atan Akben Optik, kaliteli ve şık tasarımlarıyla Kahramanmaraş halkına hizmet veriyor.

Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen törene, Büyükşehir belediyesi başkanvekili Mehmet Beşen ve çok sayıda davetli katıldı.

Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde eksikliği büyük oranda hissedilen Gözlük sektörünü Akben optik düzenlediği törenle bölgeye kazandırdı.

Optisyen Hümeyra Akben ve Optik Kurucusu Salih Akben ise her zaman Kahramanmaraş için çalışmaya ve şehre katma değer sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.