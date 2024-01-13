Akçakoyunlu Ortaokulu'nda 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Deprem Şehidi Kayla Susaçan Adına Ailesi Ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal Proje Biriminin Destekleriyle Yaptırılan Kütüphanenin Açılışı Geniş Bir Katılımla Gerçekleştirildi.
Açılış, Kur'an-I Kerim Tilaveti İle Başladı.
Programın Açılış Konuşmasını Kahramanmaraş Adliyesi Proje Koordinatörü Naile Alevci Yaptı.
Ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Vahit Kirişci Bu Tür Açılışların Öneminden Bahsederek Aileye Sabırlar Diledi.
Protokol Konuşmalarının Ardından Deprem Şehidi Kayla Susaçan'ın Ailesine Milletvekillerimiz Vahit Kirişci Tarafından Plaket Takdim Edildi.
Kütüphanenin Açılış Kurdelesi Protokol Üyeleri Tarafından Kesilerek Açılış Gerçekleştirildi.
Protokol Üyeleri Ve Davetliler Kütüphaneyi Gezerek Yetkililerden Bilgi Aldı.
Açılışa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser Ve Cumhuriyet Savcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman İle İl Ve İlçe Protokolü Katıldı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt