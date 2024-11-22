İSTANBUL (AA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürlüğü’nde "Deprem Konulu Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı"nda 30 saniyelik bir deprem simüle edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti sunan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) afetlere karşı hazırlıklı olmak hedefi ile deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

AEDAŞ çalışanlarından oluşan bir ekip bu yılın başında AFAD’ın "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirme”projesi kapsamında arama kurtarma eğitimlerine katılarak afetlere karşı donanımlı hale geldi.



Bu yönde atılan adımların devamı olarak yapılan "Deprem Konulu Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı" AEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Tatbikatta, 30 saniyelik bir deprem simüle edildi. Söz konusu tatbikatta, ekiplerin afet anında hızlı tahliye, arama kurtarma ve ilk yardım konularındaki yetkinlikleri başarıyla test edildi. Tatbikat sırasında genel müdürlük binası 3 dakika 15 saniyede tahliye edilirken, mahsur kaldığı simüle edilen bir çalışan ise 2 dakika 37 saniyede kurtarıldı.

- “Acil durum refleksimizi geliştirmeyi hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar afetlere karşı hazırlıklı olmak için toplumsal bilincin artırılmasının gerektiğini belirtti.

Baydar, "Çalışanlarımızın afet durumlarına hazırlıklı olmasını sağlamak ve kurumumuzun acil durum reflekslerini geliştirmek adına düzenlediğimiz eğitim ve tatbikat çalışmalarına kararlılıkla devam ediyoruz. Bu tür tatbikatlar hem çalışanlarımızın hem de hizmet verdiğimiz bölgelerdeki vatandaşların güvenliği için kritik öneme sahip. AEDAŞ olarak, afetlere karşı eğitim ve tatbikatların yanı sıra enerji altyapısında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla da afetlere karşı dayanıklılığını artırmak en büyük önceliğimiz. Hem çalışanlarımız hem de bölgemizdeki vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.