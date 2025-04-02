Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çalışanlar, bayramın mutluluğunu paylaşırken birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Düzenlenen bayramlaşma kokteylinde yöneticiler ve çalışanlar bir araya gelerek karşılıklı iyi dileklerde bulundu.

AKEDAŞ ailesi olarak birlikteliği ve dayanışmayı güçlendiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapılan etkinlikte, organizasyona katılan herkes keyifli ve sıcak bir ortamda bayram coşkusunu yaşadı.

AKEDAŞ ‘tan yapılan açıklamada, “Çalışanlarımızla bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, tüm ekip arkadaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir dönem diliyoruz” denildi.