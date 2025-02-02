2024 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, şirketin mevcut durumu ele alındı ve hizmet kalitesinin artırılması adına 2025 yılı için belirlenen hedefler masaya yatırıldı. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, geleceğe dönük stratejik planlarının değerlendirildiği toplantıda, aynı zamanda ekip içindeki koordinasyonu güçlendirme noktasında önemli kararlar alındı.

Toplantının sonunda, Açık Sahne Sanat Akademisi Oda Orkestrası tarafından verilen mini konser ise katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Toplantıya dair açıklamada bulunan Genel Müdür Mehmet İlbasan, "Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısıyla 2024 yılının sonunda genel çerçevede hangi noktada olduğumuzu görürken, 2025 yılında almamız gereken aksiyonları belirlemiş olduk. Önemli kararlar aldık ve önümüzdeki dönemde hizmet kalitemizi bir adım daha öteye taşımak adına faydalı bir toplantı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Toplantıya katılım sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 2025 yılında da bölgemize hizmet etmek adına yakaladığımız ivmeyi sürdüreceklerine olan inancımı yinelemek istiyorum." dedi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., 2025 yılına yönelik hedefleri doğrultusunda, bölge halkına kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak adına çalışmalarına devam ediyor.