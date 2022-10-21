Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen yarışmada ön elemeyi geçerek ilk 10’a kalan proje fikirleri yarıştı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Öğretim Üyelerinin de aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirilen proje fikirlerinden dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Konu ile ilgili aksu habere konuşan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, hizmet kalitemizi arttırmak adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. İlerleyen süreçte etkinliklerimiz Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokol doğrultusunda Üniversite ve şirketimiz ortaklığında daha büyük projeler ile kapsamlı olarak devam edecektir. Dedi.