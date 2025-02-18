Bu değişimle fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen AKEDAŞ, böylece çevreye de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sahada gerçekleştirilen bakım-onarım, elektrik açma-kesme işlemleri ve sayaç okuma gibi işlemleri yapan ekipler, görev süresince elektrikli araçları kullanacaklar. Bu değişiklikle fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen AKEDAŞ, böylece fosil yakıt kullanımını azaltarak karbon salınımını en aza indirmeyi ve bu sayede sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor. İlk etapta 50 elektrikli araç ekiplerin kullanımına sunuldu. Ayrıca bu araçların elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için tüm hizmet bölgelerinde şarj istasyonlarının kurulumları da tamamlandı.

1 litre benzinin yakılmasıyla ortalama 2,33 kg karbondioksitin açığa çıktığı düşünüldüğünde AKEDAŞ’ın, elektrikli araçlara geçmesiyle doğaya önemli bir katkı sunacağı öngörülüyor.