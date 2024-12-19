AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerinde enerji dağıtımının kalitesini artırma yolunda önemli adımlar atmaya devam ederken, çalışanlarının güvenliğine de büyük bir önem veriyor. Sahada görev yapan personellerinin güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için çeşitli eğitim programları düzenleyen AKEDAŞ, son olarak “Yüksekte Güvende Çalışma” eğitimine odaklandı.

Enerji dağıtımı sektörünün yüksek risk taşıyan bir alan olduğunu belirten AKEDAŞ yetkilileri, özellikle yüksekte yapılan çalışmaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü önlemi alıyor. Bu bağlamda, sahada görev alan ekiplerin güvenliği için uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde, yüksekte çalışma teknikleri, kullanılan güvenlik ekipmanlarının doğru şekilde kullanımı ve olası tehlikelerle başa çıkma yöntemleri gibi konular ele alınıyor. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüm personellerinin iş kazalarından korunması için her yıl düzenli olarak bu eğitimleri tekrarlayarak, farkındalığı artırmayı hedefliyor. AKEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kurum kültürünün bir parçası olarak benimseyerek, tüm çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapabilmesi için sürekli eğitim ve denetimlerle önlem almaya devam ediyor. Bu sayede, hem personel güvenliği sağlanıyor hem de kesintisiz enerji arzı hedefi doğrultusunda güvenli ve verimli çalışmalar sürdürülebiliyor.