Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan ve şirket birim müdürlerinin katılımıyla sorumluluk bölgesindeki mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen istişare toplantılarıyla hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen buluşmada 2024 yılı içerisinde yapılan yatırım ve bakım çalışmaları ile ilgili genel değerlendirme ve bilgilendirme yapan yetkililer muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek, önümüzdeki süreçte yapılacak yatırım ve bakım onarım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, mahallelerinde ihtiyaç ve sorunları en iyi bilen kişiler olarak muhtarlarımızın fikirlerine büyük önem veriyoruz. bu bağlamda muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarının çıktılarını değerlendiriyor, muhtarlarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda ihtiyaç görülen noktalara hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğümüz hizmet bölgesinde yer alan mahallelerimizin muhtarları ile gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarımızın ardından Elbistan ve Adıyaman bölge müdürlüğü hizmet bölgelerimizde yer alan muhtarlarımızla da bu toplantılara devam etmeyi planlıyoruz. denildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu