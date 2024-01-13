Kahramanmaraş’ta başta deprem olmak üzere ülkemizde özellikle son dönemlerde sıkça görülen afetlerle ilgili AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. personeline teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde afet acil durumlarında arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin temel bilgi ve kavramlar personellere aktarıldı.

Afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası ortaya çıkabilecek olumsuzluklarla ilgili konularda AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. personellerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.