Takımın forma sponsoru olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., genç sporcuları şampiyonluk yolunda yalnız bırakmayarak onlara önemli bir destek sağladı. Bölge turnuvalarında Gaziantep’te Adana Koleji ile karşılaşan Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi, zorlu mücadeleden galip ayrılarak Türkiye genelindeki bir üst tura çıkma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Basketbol Takımı Antrenörü Harun Kapudere, başarıya olan inançlarını dile getirerek, “Takımımızı yalnız bırakmayan ve maddi manevi destek veren Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye teşekkür ediyoruz. Bu destek, bizi motive ediyor ve başarımızı daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz,” dedi.

Kahramanmaraşlı gençlerin spordaki başarısını artırmak için verilen bu tür desteklerin önemine dikkat çeken Kapudere, hedeflerinin Türkiye genelinde dereceye girmek olduğunu belirtti.