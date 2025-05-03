Nesine.com 3. Lig Play-Off Heyecanı Başladı! Akedaş İstiklalspor 2. Lig Yolunda Kritik Maçlara Çıkıyor

TFF 3. Lig'de normal sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlar, şimdi 2. Lig’e yükselme mücadelesi veriyor. Her karşılaşmanın final niteliği taşıdığı bu süreçte, bölge temsilcimiz Akedaş İstiklalspor, hedefi doğrultusunda sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

İlk turda rakibini 2-0 yenerek Kırıkkale ile eşleşen temsilcimiz İstiklalspor’un maçı ne zaman hangi kanalda?

İstiklalspor’da Gözler 2. Lig Biletinde

Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla Play-Off bileti alan İstiklalspor, teknik heyet ve oyuncularıyla bu büyük mücadeleye odaklanmış durumda. Takım, çeyrek final etabında güçlü rakiplerle karşılaşacak ve taraftarının desteğiyle tur atlamayı hedefliyor.

İstiklalspor’un Play-Off yolculuğu, hem camia hem de şehir için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular bu hedef doğrultusunda kenetlenmiş durumda.

Play-Off Formatı Nasıl İşliyor?

Play-Off etabı, her üç grupta normal sezonu ilk 2-6. sırada bitiren takımlar arasında oynanıyor. Çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşan bu serüvenin sonunda her gruptan bir takım daha 2. Lig'e yükselecek. Maçlar, tek maç eleme veya çift maçlı eleme usulüne göre düzenleniyor.

Maçlar HT Spor Tarafından Canlı Yayınlanacak

Yayın haklarının HT Spor’da olması nedeniyle Aksu TV, bu sezon 3. Lig Play-Off karşılaşmalarını canlı yayınlayamayacak. Ancak, İstiklalspor’un Play-Off süreciyle ilgili gelişmeler, özet görüntüler, röportajlar ve özel analizler Aksu TV Haber web sitesinde yer almaya devam edecek. Taraftarlar, kulüpten gelen açıklamalar ve maç sonrası gelişmeleri Aksu TV Haber Sosyal Medya ve Haber sitesi üzerinden takip edebilecek.

İstiklalspor’a Tam Destek!

Bölge halkı, İstiklalspor’un bu zorlu yolculuğunda takımlarına büyük destek veriyor. Tribünlerde oluşan sinerji, futbolculara ekstra motivasyon sağlıyor. Şehrin Başarılı temsilcisi olan İstiklalspor’un, 2. Lig hedefi doğrultusunda ortaya koyacağı performans büyük merakla bekleniyor.

Nesine.com 3. Lig Play-Off maçları tüm hızıyla devam ederken, Aksu TV olarak İstiklalspor'a bu zorlu yolda başarılar diliyoruz. Takipte kalın, gelişmeleri kaçırmayın!

Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur'da Canlı Yayınlanacak Maçlar Belirlendi

Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla canlı yayınlanacak olan 4 maç belirlendi.



Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde: Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçları



5 Mayıs 2025 Pazartesi



Nesine 3. Lig 2. Grup

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor - Silivrispor (HT Spor YouTube)



Nesine 3. Lig 4. Grup

16.00 Kırıkkale FK Spor Kulübü - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor TV)



Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçları



9 Mayıs 2025 Cuma



Nesine 3. Lig 1. Grup

15.00 Muş Spor Kulübü - Belediye Kütahyaspor (HT Spor TV)



Nesine 3. Lig 3. Grup

20.00 52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü (HT Spor TV)