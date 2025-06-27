Kahramanmaraş’ın önemli spor kulüplerinden Akedaş İstiklalspor’un Olağanüstü Genel Kurulu, geniş katılımla gerçekleştirildi. Yeni yönetimin belirlendiği genel kurulda, kulüp için yeni dönemin temelleri atıldı.

Genel kurulun ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, sürece dair değerlendirmelerde bulunarak yeni sezona yönelik hedef ve hazırlıkları kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Akarca, “Büyük bir heyecanla ve birlik ruhuyla bu yeni döneme giriyoruz. Hedefimiz, Akedaş İstiklalspor’u daha güçlü bir yapıya kavuşturarak hem sportif hem de kurumsal anlamda üst liglere taşımaktır. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte altyapıdan tesisleşmeye, sponsorluktan taraftar desteğine kadar her alanda kapsamlı bir hazırlık süreci başlattık,” dedi.