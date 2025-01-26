Mehmet Dizibüyük Stadı’nda oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın üstün performansı ile sona erdi. Karşılaşmayı Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca birlikte izledi.

Kahramanmaraş İstiklalspor, üstün bir oyun sergileyerek rakibine karşı hızlı bir atak futbolu izlettirdi.

Müsabakanın 22. dakikadasında Alihan’ın golüyle 1-0 öne geçen Kahramanmaraş İstiklalspor, 34. dakikada Arda Yumurtacı ile farkı 2’ye çıkardı. 36. dakikada Aykut Çift’in muhteşem golüyle skor 3-0’a geldi. İkinci yarıda da Kahramanmaraş İstiklalspor’un baskısı devam etti. 68. dakikada Selim Ilgaz’ın şık vuruşu sonucu fark 4’e çıktı.

74. dakikada ise Selim Ilgaz’ın attığı golle maçın skoru 5-0 oldu. Karşılaşmanın sonunda ev sahibi takım, sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle Kahramanmaraş İstiklalspor, 3 puanı hanesine yazdırırken, Edirnespor ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.