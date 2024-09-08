Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı Antalya Bölgesi’nden Klasman orta hakem Hakan Yurtseven yönetirken, yardımcı hakemler Mustafa Güçer ve Burak Yanardağ da görev aldı. Kahramanmaraş İstiklalspor, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yasını tutmak üzere sahaya siyah forma ile çıktı ve 90 dakika boyunca bu durumu hatırlattı.

31. dakikada istiklalspor golü bularak maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda ise başka gol olmayınca temsilcimiz, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sonunda Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun ilk maçını 1-0 kazanarak 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyet, İstiklalspor için morallendirici bir başlangıç olurken, Kolibri Ağrı 1970 Spor ise sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.