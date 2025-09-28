AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor’un İlk 11’i

Teknik ekibin sahaya sürdüğü ilk 11 şöyle:

  • Kaleci: 45 Aydın Bağ

  • Defans: 12 Kerem Kaya, 13 Serdar Cansu, 27 Burak Kavlak

  • Orta Saha: 49 Muhammet İmre, 37 Hasan Hatipoğlu, 8 Muhammed Akarslan, 07 Kemal Rüzgar

  • Hücum: 11 Kenan Fakılı, 10 Ali Han Tunçer, 99 Suat Kaya

Kadroda hem savunma direncini hem de hücum zenginliğini öne çıkaran bir anlayış dikkat çekiyor. Özellikle Kenan Fakılı, Ali Han Tunçer ve Suat Kaya üçlüsünden gol katkısı bekleniyor.

Rakip Adanaspor’un İlk 11’i

Adanaspor sahaya şu oyuncularla çıkıyor:

Saffet Vehbi Uran, Emir Can Aksu, Görkem Gökçe, Ömer Faruk Gökpınar, İsmail Solmaz, Ulaş Uzun, Emir Işık, Muhammed Taş, Samet Erinkal, Mirac Akay, Faruk Şirin

Hedef 3 Puan

İç sahada oynanacak karşılaşma öncesi temsilcimizde moraller yüksek. Tribün desteğini de arkasına alacak olan İstiklalspor, sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Maç öncesi teknik heyet ve oyuncular, taraftara galibiyet sözü verdi.

