Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Akedaş Kahramanmaraş İstiklal spor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Maçın başlamasıyla birlikte etkili bir oyun sergileyen Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ilk yarıda bulduğu gollerle galibiyeti elde etti. Rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan istiklal spor, ikinci yarıda kontrolü elinden bırakmadı.

Maç boyunca etkili ataklarla rakip kalede tehlike yaratan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, skor avantajını koruyarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.