Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig’deki 4. Hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla devam ediyor. Karşılaşma 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 15.30’da Merkez 1 Kompleksi Sahası’nda oynanacak.

Zorlu mücadeleyi Asen Albayrak yönetecek. Albayrak’ın yardımcılıklarını Buğra Can Semercioğlu ve Baran Can Durmuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Demokrat Özgür Güneş olacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. İstiklalspor’da hedef, sahadan 3 puanla ayrılarak ligde çıkışa geçmek.