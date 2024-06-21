İmza Törenine Başkan Gaffar AKARCA, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek Sportif Direktör Ergün Keleş ve KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer katıldı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer Burada yaptığı konuşmada istiklal sporun sadece futbolla sınırlı olmayıp basketbolda da ilerlemesini sağlayacağız diyerek şehrin basketbol şehri olduğunu söyledi ve bu konuda şanslı oluklarını dile getirdi.

Toplantının ardından aksu habere yaptığı açıklamada ise küllerimizden doğarak şehrimizin hem basketbol hem de futbol takımını en güzel yerlere çıkaracağız ifadelerini kaydetti.