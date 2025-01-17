AKEDAŞ, müşteri taleplerine hızlı yanıt verme, etkili şikayet yönetimi ve gelişmiş çağrı merkezi teknolojileri sayesinde bu başarıyı elde etti. 2024 yılına kıyasla dikkat çeken bir artış gösteren memnuniyet oranı, bir yılda 1 milyondan fazla çağrıyı karşıladı. Bu çağrıların 686 bini, müşteri temsilcisine bağlanmadan sesli yanıt sistemi ile çözüme kavuşturuldu. Günlük ortalama 3.500 çağrı alarak, tüketicilere 73 saniye gibi kısa bir sürede hizmet sundu.

AKEDAŞ, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarında arıza bildirimi ve takibi, yeni bağlantı işlemleri, abonelik işlemleri ve fatura sorgulama gibi önemli hizmetlere öncelik verdi. Sesli yanıt sistemi, “Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi” hizmeti ile 650 bin 147 kez kullanılırken, 36 bin 65 tüketici de operatöre bağlanmadan fatura sorgulama işlemini gerçekleştirdi.

AKEDAŞ yetkilileri, bu başarının, müşteri odaklı yaklaşım ve gelişmiş çağrı merkezi altyapısının birleşimi ile elde edildiğini vurguladı.