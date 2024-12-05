Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlama misyonuyla hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin AR-GE Merkezi tarafından hazırlanan “Nötr İletken Kopması” projesi III. AR-GE Eğitimi ve Yaygınlaştırma Çalıştayı’nda “En Yenilikçi Proje” jüri özel ödülüne layık görüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen çalıştay sürecinde, yaygınlaştırılması öngörülen projelerin tanıtım ve teknik detaylarının anlatılması üzerine çalışmalar stant alanında gerçekleştirildi. AKEDAŞ AR-GE Merkezi de başarılı sonuçlanan üç projenin yaygınlaştırılması için EPDK ve tüm EDAŞ yetkililerine sunum yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve AR-GE Komisyonu Başkanı Hacı Ali Ulutaş önderliğindeki EPDK heyetine yaygınlaştırma kapsamındaki AKEDAŞ AR-GE Merkezinin projeleri tanıtıldı. Çalıştay sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde ise AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin AR-GE Merkezi tarafından hazırlanan “Nötr İletken Kopması” projesi “En Yenilikçi Proje” jüri özel ödülüne layık görüldü.