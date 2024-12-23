Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., ARGE Merkezi tarafından yeni geliştirilen İHA ile elektrik arızalarına anında müdahaleyi kolaylaştırıyor. Drone’lara göre 4 kat daha hızlı olan İHA, özellikle dağlık ve ulaşımı zor bölgelerde elektrik arızasının olduğu yeri kısa sürede tespit



edebiliyor. Yüzde 100 yerli üretim olan İHA, hızı ve pratikliği sayesinde

maaliyetleri de büyük oranda düşürüyor.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı

sağlama misyonuyla hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., ARGE

merkezinde geliştirdiği yeni İHA’yı tanıttı. Elektrik dağıtım şirketlerindeki

maaliyeti büyük oranda düşürdüğü belirtilen İHA, yüzde 100 yerli olarak

üretildi. Özellikle deprem bölgesinde hasar alan elektrik şebekelerinin yeniden

yapılandırılması çalışmaları kapsamında bir yenilik olarak İHA’yı geliştiren şirket,

İHA ile elektrik arızalarına daha kısa sürede müdahale edilmesine imkân tanıdı.

Sorunlara anında müdahale edilmesine olanak tanıyor

Özellikle dağlık ve kırsal kesimlerde, kötü hava şartlarında elektrik arızalarını

tespit etmek epey vakit alabiliyor. AKEDAŞ’ın geliştirdiği İHA, Drone’lar ile 7-8

saat süren araştırmaların süresini hızı sayesinde 15 dakikaya kadar indirebiliyor.

Bu da hem arızanın hızla giderilerek tüketicinin mağduriyetini önlüyor hem de

elektrik dağıtım şirketinin anında sorunlara müdahale etmesine olanak tanıyor.

Yerli ve milli olan İHA’nın yazılımı dahil tüm içeriği AKEDAŞ’ın AR-GE ekibi

tarafından geliştirildi. Ayrıca İHA, makine öğrenmesi sayesinde kendini de

geliştirebiliyor. İHA’nın bakım ve onarımı da ekip tarafından yapılabiliyor. Bu da

elektrik dağıtım şirketlerinin ekstra bakım ve onarım maaliyetlerini düşürüyor.

“Yeni yatırımlarla enerji altyapımızı güçlendiriyoruz”

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan, İHA’nın

sürdürülebilirliğe de katkı sunduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Özellikle asrın felaketi olarak nitelenen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan

depremler ile elektrik şebekemiz ve altyapımız ciddi oranda hasar almıştı.

Şirketimiz oldukça hızlı bir biçimde reaksiyon göstererek hizmet bölgemizde ilk

üç gün içerisinde elektrik şebekemizi ayağa kaldırmış ve bölgemize yüzde 90

oranında enerji dağıtımı yapabilir duruma gelmiştik. Deprem felaketinin

üzerinden geçen süreçte de hem deprem kaynaklı hasarların giderilmesi hem

de yeni yatırımlarla enerji altyapımızın güçlendirilmesi adına çalışmalarımızı

aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Bu süreçte arıza tespitlerinin yanı sıra elektrik

şebekemiz ile ilgili saha keşierinde AR-GE Merkezimiz tarafından geliştirilen

İnsansız Hava Aracımız (İHA) iş ve işlemlerimizi hızlandırmanın yanı sıra

sürdürülebilirlik açısından da bizlere avantaj sağlıyor. Herhangi bir elektrik

arızası meydana geldiğinde dağıtım şirketleri arızayı bulmak üzere bölgeye

ekip gönderiyor. Arıza noktasının tam olarak tespit edilebilmesi adına saha

taramaları için arızanın olduğu bölge üçe ayrılarak, ayrılan üç alana da ayrı

ekipler gönderiliyordu. Ancak İHA ile bu durum ortadan kalkıyor. İHA ile tüm

bölge hızlıca taranıp arızanın olduğu yer belirlendiği için arızanın olduğu alana

doğrudan ekip yönlendirilebiliyor. Böylece hem ekip arıza noktasına doğrudan

giderek daha az karbon salınımı yapmış oluyor hem de maaliyet düşüyor. Ayrıca

elektrik kesintisinden kaynaklı teknik kayıplar minimuma indirilmiş oluyor.

Bununla birlikte ülkemiz için büyük önem arz eden kaynak kullanımı yapılarak

üretilen elektriğin israf olmasının önüne geçilmesine katkı sağlıyor. İHA tüm bu

süreçleri hızlandırarak sürdürülebilirliğe de katkı sunmuş oluyor