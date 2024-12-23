Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., ARGE Merkezi tarafından yeni geliştirilen İHA ile elektrik arızalarına anında müdahaleyi kolaylaştırıyor. Drone’lara göre 4 kat daha hızlı olan İHA, özellikle dağlık ve ulaşımı zor bölgelerde elektrik arızasının olduğu yeri kısa sürede tespit
edebiliyor. Yüzde 100 yerli üretim olan İHA, hızı ve pratikliği sayesinde
maaliyetleri de büyük oranda düşürüyor.
Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı
sağlama misyonuyla hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., ARGE
merkezinde geliştirdiği yeni İHA’yı tanıttı. Elektrik dağıtım şirketlerindeki
maaliyeti büyük oranda düşürdüğü belirtilen İHA, yüzde 100 yerli olarak
üretildi. Özellikle deprem bölgesinde hasar alan elektrik şebekelerinin yeniden
yapılandırılması çalışmaları kapsamında bir yenilik olarak İHA’yı geliştiren şirket,
İHA ile elektrik arızalarına daha kısa sürede müdahale edilmesine imkân tanıdı.
Sorunlara anında müdahale edilmesine olanak tanıyor
Özellikle dağlık ve kırsal kesimlerde, kötü hava şartlarında elektrik arızalarını
tespit etmek epey vakit alabiliyor. AKEDAŞ’ın geliştirdiği İHA, Drone’lar ile 7-8
saat süren araştırmaların süresini hızı sayesinde 15 dakikaya kadar indirebiliyor.
Bu da hem arızanın hızla giderilerek tüketicinin mağduriyetini önlüyor hem de
elektrik dağıtım şirketinin anında sorunlara müdahale etmesine olanak tanıyor.
Yerli ve milli olan İHA’nın yazılımı dahil tüm içeriği AKEDAŞ’ın AR-GE ekibi
tarafından geliştirildi. Ayrıca İHA, makine öğrenmesi sayesinde kendini de
geliştirebiliyor. İHA’nın bakım ve onarımı da ekip tarafından yapılabiliyor. Bu da
elektrik dağıtım şirketlerinin ekstra bakım ve onarım maaliyetlerini düşürüyor.
“Yeni yatırımlarla enerji altyapımızı güçlendiriyoruz”
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan, İHA’nın
sürdürülebilirliğe de katkı sunduğunu belirterek şunları söylüyor:
“Özellikle asrın felaketi olarak nitelenen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan
depremler ile elektrik şebekemiz ve altyapımız ciddi oranda hasar almıştı.
Şirketimiz oldukça hızlı bir biçimde reaksiyon göstererek hizmet bölgemizde ilk
üç gün içerisinde elektrik şebekemizi ayağa kaldırmış ve bölgemize yüzde 90
oranında enerji dağıtımı yapabilir duruma gelmiştik. Deprem felaketinin
üzerinden geçen süreçte de hem deprem kaynaklı hasarların giderilmesi hem
de yeni yatırımlarla enerji altyapımızın güçlendirilmesi adına çalışmalarımızı
aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Bu süreçte arıza tespitlerinin yanı sıra elektrik
şebekemiz ile ilgili saha keşierinde AR-GE Merkezimiz tarafından geliştirilen
İnsansız Hava Aracımız (İHA) iş ve işlemlerimizi hızlandırmanın yanı sıra
sürdürülebilirlik açısından da bizlere avantaj sağlıyor. Herhangi bir elektrik
arızası meydana geldiğinde dağıtım şirketleri arızayı bulmak üzere bölgeye
ekip gönderiyor. Arıza noktasının tam olarak tespit edilebilmesi adına saha
taramaları için arızanın olduğu bölge üçe ayrılarak, ayrılan üç alana da ayrı
ekipler gönderiliyordu. Ancak İHA ile bu durum ortadan kalkıyor. İHA ile tüm
bölge hızlıca taranıp arızanın olduğu yer belirlendiği için arızanın olduğu alana
doğrudan ekip yönlendirilebiliyor. Böylece hem ekip arıza noktasına doğrudan
giderek daha az karbon salınımı yapmış oluyor hem de maaliyet düşüyor. Ayrıca
elektrik kesintisinden kaynaklı teknik kayıplar minimuma indirilmiş oluyor.
Bununla birlikte ülkemiz için büyük önem arz eden kaynak kullanımı yapılarak
üretilen elektriğin israf olmasının önüne geçilmesine katkı sağlıyor. İHA tüm bu
süreçleri hızlandırarak sürdürülebilirliğe de katkı sunmuş oluyor