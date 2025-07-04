Olay, Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.M. isimli şahıs ile özel bir klinikte diş hekimliği yapan kuzenleri E.T. ve Y.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., yanında bulunan tabancayla kuzenlerine ateş etti. Bacaklarından yaralanan E.T. ve Y.C, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli M.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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