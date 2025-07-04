Olay, Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.M. isimli şahıs ile özel bir klinikte diş hekimliği yapan kuzenleri E.T. ve Y.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., yanında bulunan tabancayla kuzenlerine ateş etti. Bacaklarından yaralanan E.T. ve Y.C, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli M.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.