Aksaray'da Ankara kara yolu Topakkaya beldesi yakınlarında İ.A. (65) idaresindeki otomobil önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkıp karşı şeride geçen otomobilin tavanı koptu.

Kaza esnasında otomobilden fırlayan sürücü ise yola düştü.

Kazayı gören diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazaya karışan tır sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.