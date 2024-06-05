İlerleyen teknoloji ve değişen toplum yapısıyla geleneksel bayram kültürü de farklı bir boyut kazanmış durumda mutlaka etrafınızda, yanınızda yörenizde bir kişi nerde o eski bayramlar cümlesini kullanarak eski bayramlara duyulan özlemi dile getirir.

Gün geçtikçe, yıllar akıp geçtikçe değişen neydi ki insanlarımız geçmişi anıp durmaya başladı?

Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara Kurban bayramında ne yapacaklarını ve eski bayramların nasıl olduğunu sorduk

Hadi Gelin Bir Geçmişe Götürelim Sizi Büyüklerimizin Hafızalarından O Günleri Dinleyelim...