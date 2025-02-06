Canlı yayın, şehrin farklı noktalarından yapılan bağlantılarla anma etkinliklerini ekranlara taşırken, Aksu TV merkez stüdyolarında da önemli konuklara yer verdi. Yayına katılan Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Ve Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ile Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, deprem anını ve sonrasındaki süreçleri detaylarıyla ele aldı.

Bunun yanı sıra, programa katılan TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, deprem sonrası Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdikleri çalışmalar ve şehrin turizm potansiyelini artırmak adına yapılan projeler hakkında bilgiler verdi.

Aksu TV’nin düzenlediği bu özel yayın, hem depremzedelerin acılarını bir kez daha hatırlatırken hem de yeniden yapılanma sürecine dair umut veren projeleri gündeme taşıdı.