Saat 19.00’da başlayan ve depremin meydana geldiği an olan 04.17’ye kadar süren yayın, şehrin dört bir yanından canlı bağlantılarla Kahramanmaraş’ın nabzını tuttu.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünü yaptığı yayının ilk bağlantısı, Milli İrade Meydanı’ndan gerçekleştirildi. Aksu TV Muhabiri Gülizar Taş, burada toplanan vatandaşların duygularını ekranlara taşıdı.

Program ilerleyen saatlerde, depremin en çok etkilediği noktalardan biri olan ve birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği Hayrullah Mahallesi – yeni adıyla Azerbaycan Mahallesi’ne uzandı. Aksu TV Muhabiri Hakan Köse, burada kaybettikleri sevdiklerini anan vatandaşların hüznünü yansıttı.

Depremin sembol noktalarından biri olan ve yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde ise son durumu Ayşe Asır aktardı. Enkazın kaldırıldığı ancak acının tazeliğini koruduğu bölgede, hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Özel yayında ayrıca, stüdyoda konuk edilen uzman isimler depremin ardından geçen iki yılda şehirde yaşanan değişimi, yeniden yapılanma sürecini ve vatandaşların beklentilerini değerlendirdi.

Aksu TV’nin 6 Şubat Özel Yayını, Kahramanmaraş’ın derin yaralarını, yasını ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyurdu.