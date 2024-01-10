Kahramanmaraş'ta gazeteciler, Anadolu Ajansının gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bu kapsamda Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek 5 kategoride sunulan 147 fotoğraf arasında oylama yaptı.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, "Deprem:Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze:Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Bakış" adlı fotoğraflarını, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı karelerini seçti.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, dünyanın çok fazla sorunla mücadele ettiğini ve bu sorunların gerek toplumsal yapıya gerek çevreye gerekse de doğal felaketlerden insanlık tarihinin görmediği savaşlara kadar uzandığına vurgu yaparak bütün bu yaşananları belgelendirmenin, tarihe mal etmenin ve gelecek nesillere somut olarak bırakmanın çok önemli olduğunu söyledi. , “Bu süreçte Anadolu Ajansı yaşadığımız acıları, sevinçleri, yaşanan uluslararası büyük olayları, suç ve felaketleri kayda alarak tarihi bir sorumluluk da üstlenmiş oluyor. Anadolu Ajansı’nı üstlenmiş olduğu bu özel görevinden dolayı kutluyor, yarışmaya katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.” Dedi.