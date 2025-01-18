Gazeteciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Cüneyt Beyit, tüm kategorilerde çekilmiş fotoğrafları tek tek inceleyerek seçimini yaptı.

Beyit, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Kartallar" adlı karesini seçen Beyit, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Özgür Suriye" kategorisinde de Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Cüneyt Beyit'in seçimleri, Kahramanmaraş'ın yerel medya temsilcilerinin ulusal ve uluslararası organizasyonlara dönüşünün önemi bir kez daha göz önüne serdi.

Aksu Tv adına Cüneyt Beyit'in katılımı ile Kahramanmaraş'ın ulusal ve uluslararası etkinliklerde gösterdiği performansı bir kez daha ortaya çıktı.