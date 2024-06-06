Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi olan Aksu TV, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından 8. Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın Dayanışma Ödülü"ne layık görüldü. 18 yıldır Kahramanmaraş'ın gözü kulağı olan Aksu TV, bu prestijli ödülü alarak toplumsal dayanışma, yaptığı bütünleştirici haberleri ve Kahraman şehrin gelişimine yaptığı katkılar dolayısıyla ödül töreninde takdir topladı.

Yaptığı programlar ve farklı habercilik anlayışı ile gerçekleştirdiği yayın akışı izleyici tarafından büyük beğeni ile takip edilen Aksu TV, Kahramanmaraş’ın parlayan yıldızı olmayı sürdürüyor. Medya dünyasında birçok önemli ismin katılımı ile gerçekleşen gecede, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, "Yılın Dayanışma Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Daha önce de birçok kez ödüle layık görülen Kahramanmaraş’ın lisanslı tek ekranı Aksu TV, gösterdiği başarı grafiği ile ülke genelinde yoğun bir şekilde izlenmeye devam ediyor.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, ödülü alırken yaptığı konuşmada, “Bizler, 18 yıldır Kahraman şehrin Dünya’ya açılan penceresi olduk. Yeri geldi şehrimizle ağladık, yeri geldi şehrimizle güldük.

Ancak 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin getirdiği büyük acılarla sarsıldık, canlarımızı kaybettik. Şehrimizdeki her bir kayıp, her bir yara, bizlerin de kalbine derin izler bıraktı.

Bu zor günlerde birbirimize destek olmanın, yaralarımızı birlikte sarmanın önemini bir kez daha anladık. Sizlerle birlikte bizlere en fazla ihtiyaç duyduğunuz zamanda yeniden ayağa kalktık. Bugün bu ödüle layık görüldüysek bu sizlerden aldığımız güç ve destekle oldu. Ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için ayrı bir onur kaynağı oldu.

“Bizleri bugünlere taşıyan, her zaman yanımızda olan Kahramanmaraş halkına ve tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz,” diyerek duygularını ifade etti.