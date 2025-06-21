Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım uygulaması belediye ve özel halk otobüslerinde geçerli olacak.

Üniversite sınavına giren adaylar, yarın yapılacak olan alan yeterlilik testi sınavı içinde, sınav evraklarını göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Uygulamadan faydalanabilmek için ulaşım kartlarının cihaza okutulmasına gerek duyulmayacak, sadece sınav katılım belgelerinin ibrazı yeterli olacak.