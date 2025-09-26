Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmış olacak.

Alanyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

📅 Tarih: 26 Eylül 2025 Cuma
Saat: 20.00
🏟️ Stad: Alanya Oba Stadyumu
📺 Yayın: beIN SPORTS 1

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İki Takımın Rekabeti

  • Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi.

  • Galatasaray 12, Alanyaspor 3 galibiyet aldı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

  • Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 42 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

  • En farklı galibiyet, 2018-2019 sezonunda İstanbul’da oynanan ve Galatasaray’ın 6-0 kazandığı maç oldu.

  • Galatasaray, Alanya deplasmanında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul; Viana, Lima, Aliti; Maestro, Makouta, Ruan, Enes; Hagi, İbrahim, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan; Eren Elmalı, Davinson, Singo, Sallai; Lemina, Torreira, Sara; Yunus Akgün, Sane, Mauro İcardi

Osimhen Oynayacak Mı?

Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, takımla antrenmanlara başladı. Nijeryalı golcünün maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
Teknik ekibin Osimhen’i ikinci yarıda oyuna alması bekleniyor.