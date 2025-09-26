Kış aylarında etkili olan don olayı, birçok tarım ürününde olduğu gibi cevizi de olumsuz etkiledi. Hasat dönemine giren üreticiler, verim kaybı nedeniyle beklentilerinin altında bir sezon yaşandığını ifade ediyor.

Üretimdeki bu düşüşün fiyatlara da doğrudan yansıyacağı belirtiliyor. Tüketicinin yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalması beklenirken, üreticiler hem emeklerinin karşılığını alamamaktan hem de piyasanın daralmasından endişe duyuyor.

Kahramanmaraşlı çiftçiler, bu yılki kayıpların telafisi için destek çağrısında bulunuyor.