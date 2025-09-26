KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu öncülüğünde bir hafta boyunca kent genelinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin ardından, Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Cuma namazının ardından ise Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve vatandaşlar hep birlikte ikram edilen pilavdan yiyerek programa katılım sağladı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu, dolu dolu bir hafta geçirdiklerini ifade ederek tüm esnafa bol kazançlar diledi.