Dava Kararı Açıklandı

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Uçar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada maktulün babası Nihat Mete, annesi Sevilay Mete ve taraf avukatları hazır bulundu.

Maktulün ailesi ve avukatı, sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Sanığın Savunması: “Pişmanım”

Sanık Ramazan Uçar, duruşmadaki savunmasında,

“Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir.”

ifadelerini kullandı.

Mahkemeden İndirimli Ceza

Mahkeme heyeti, sanık Uçar’a haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurmaktan 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira para cezası da uygulandı.

Olay Nasıl Yaşandı?

31 Ekim 2024’te Burdur’un Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi’ndeki bir restoranda meydana gelen olayda, Ramazan Uçar aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete’ye tabancayla 6 el ateş etti.

Mete olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Uçar kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sanık hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.