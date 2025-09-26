Geçtiğimiz günlerde Kocaeli' de çocuklarını okula götüren bir babaya, yanından hızlı geçen arabaya yavaş ol dediği için araç sürücüsü ve içindekiler tarafından çocuklarının yanında tokatla saldırılmış, olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Arka Sokaklar’ın bu akşamki (26 Eylül Cuma) yeni bölümünde bu olaya yer verildi.

Arka Sokaklar dizisinin X hesabından paylaşılan yeni bölüm fragmanında yer alan sahne sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli'nde yaşanan olayın ardından sürücü O.C. (33) ile kardeşi C.C. (17)’yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan iki kardeş, adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülen davada O.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi C.C. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.